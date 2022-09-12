Столичные онкологи смогут дистанционно продлевать рецепты благодаря новому сервису

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице запустили новый телемедицинский сервис, который позволит онкологам и гематологам дистанционно продлевать выписанные пациенту электронные рецепты.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Мы интегрировали телемедицинский сервис в работу всех столичных центров амбулаторной онкологической помощи», — заявила Ракова, уточнив, что для продления рецепта нужно установить приложение «ЕМИАС: Телемедицина».

Вместе с тем стало известно, что перечень социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде в Тюменской области, увеличился на 15 позиций. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Обновлённый список включает 80 услуг в сфере соцподдержки, охотничьего хозяйства, запись в образовательные организации различных уровней и другое.

Ранее сообщалось, что в Москве возможности электронной медкарты москвича стали доступны для детей с 15 лет.