Столичный сервис ЭМК стал доступен для детей с 15 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
«За два года москвичи внесли более 800 тыс. записей о личном анамнезе в раздел электронной медкарты «Мои данные». С учётом такой востребованности сервиса мы открываем возможность вносить данные в том числе и москвичам старше 15 лет — ранее сервис был доступен только совершеннолетним пользователям медкарт», — уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что с мая текущего года федеральные и частные клиники Москвы могут в электронном виде оформлять справки о болезни ребёнка (форма 095/у).