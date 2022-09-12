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Врач Алёшечкин назвал колебания температуры тела на 2—3 градуса в сутки признаком болезни

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Заведующий отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, терапевт Евгений Алёшечкин рассказал, какие колебания температуры тела считаются опасными.
Врач Алёшечкин назвал колебания температуры тела на 2—3 градуса в сутки признаком болезни
  • Gettyimages.ru

«Колебания температуры тела на 0,5 градуса в течение дня могут быть нормой, а повышение на 2—3 градуса — признаком серьёзного заболевания. Также повышение на один градус может не свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, а колебание температуры на несколько градусов должно привлечь ваше внимание», — рассказал Алёшечкин в разговоре с URA.RU.

Терапевт объяснил, что нормальная температура тела это не только 36,6. Температура 35,7—37,3 также считается нормальной — всё зависит от метода измерения температуры.

Ранее профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьёва, член-корреспондент РАН Алла Гехт в беседе с НСН перечислила факторы, негативно влияющие на работу человеческого мозга.

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