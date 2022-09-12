Врач Хомяков назвал депрессию и диабет нарушающими сон заболеваниями

Д. м. н. Сергей Хомяков перечислил ряд факторов, которые могут влиять на качество сна.

«Из основных заболеваний, которые могут приводить к нарушению сна, следует отметить сердечно-сосудистые заболевания, депрессию и неврозы, диабет, тиреотоксикоз и гипотиреоз, астму и сонное апноэ, ожирение, булимию и анорексию, гиперацидный гастрит, болезни мочевыводящих путей, почек», — рассказал специалист в беседе с «Известиями».

По его словам, к нарушению ночного отдыха также могут привести внешние причины: шум, свет, запахи, плохо проветренное помещение, неудобная кровать или подушка, смена часового пояса при перелётах и другое.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU посоветовала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.