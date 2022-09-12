Экономист Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

В случае увольнения в связи с выходом на пенсию не рекомендуется переходить на срочный трудовой договор, заявила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

«Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника», — сказала она в комментарии агентству «Прайм».

При этом, по словам экономиста, в заявлении на увольнении должно быть указано: «прошу уволить в связи с выходом на пенсию».

Если пенсионер попал под сокращение, ему обязаны выплатить выходное пособие. Часто таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и не продлевают его, а пособие не выплачивается. В связи с этим Сорокина напомнила, что пенсионера не могут принуждать к подписанию такого договора.

Ранее экономист посоветовала увольняться в последний день месяца для индексации пенсии.