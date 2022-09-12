военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

Короткая ссылка
В случае увольнения в связи с выходом на пенсию не рекомендуется переходить на срочный трудовой договор, заявила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

«Если работник увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника», — сказала она в комментарии агентству «Прайм».

При этом, по словам экономиста, в заявлении на увольнении должно быть указано: «прошу уволить в связи с выходом на пенсию».

Если пенсионер попал под сокращение, ему обязаны выплатить выходное пособие. Часто таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и не продлевают его, а пособие не выплачивается. В связи с этим Сорокина напомнила, что пенсионера не могут принуждать к подписанию такого договора.

Ранее экономист посоветовала увольняться в последний день месяца для индексации пенсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить