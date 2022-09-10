Экономист Сорокина: увольняться лучше в последний день месяца для индексации пенсии

Работающие пенсионеры вправе рассчитывать на индексацию пенсии после увольнения, для этого необходимо уволиться в последний день месяца, заявила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днём) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчёт за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексацию», — цитирует Сорокину агентство «Прайм».

По её словам, необходимость самостоятельно идти в ПФР и сообщать об увольнении нет, в фонде получат информацию от работодателя.

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