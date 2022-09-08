«Ведомости»: Минфин предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян

Минфин России предлагает передать пенсионные накопления россиян в собственность граждан, сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что благодаря данной инициативе граждане будут иметь право инвестировать пенсионные накопления по своему выбору.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что под данной мерой понимается передача в собственность граждан накоплений, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) и замороженных с 2014 года.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.