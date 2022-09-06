военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Госдуме предложили индексировать пенсии пенсионерам-волонтёрам

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко выступила с инициативой индексировать пенсии тем пенсионерам, которые безвозмездно работают в некоммерческих и общественных организациях.
В Госдуме предложили индексировать пенсии пенсионерам-волонтёрам
  • РИА Новости

6 сентября она направила письмо с просьбой рассмотреть такую инициативу министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает «Парламентская газета».

Люди, работающие на общественных началах в органах местного самоуправления, прежде всего в Советах муниципальных образований, столкнулись с отказом в индексации пенсий, отметила Костенко. 

«На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях, большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе. Среди таких работников немало пенсионеров-волонтёров. Притом что эти люди не просто безвозмездно выполняют важную роль в организации жизни граждан в органах местного управления, но и несут серьёзную государственную ответственность перед страной и её жителями, их пенсионные права сегодня нарушаются», — написала она министру.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить