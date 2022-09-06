В Госдуме предложили индексировать пенсии пенсионерам-волонтёрам
- РИА Новости
6 сентября она направила письмо с просьбой рассмотреть такую инициативу министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает «Парламентская газета».
Люди, работающие на общественных началах в органах местного самоуправления, прежде всего в Советах муниципальных образований, столкнулись с отказом в индексации пенсий, отметила Костенко.
«На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях, большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе. Среди таких работников немало пенсионеров-волонтёров. Притом что эти люди не просто безвозмездно выполняют важную роль в организации жизни граждан в органах местного управления, но и несут серьёзную государственную ответственность перед страной и её жителями, их пенсионные права сегодня нарушаются», — написала она министру.
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