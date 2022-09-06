В Госдуме предложили индексировать пенсии пенсионерам-волонтёрам

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко выступила с инициативой индексировать пенсии тем пенсионерам, которые безвозмездно работают в некоммерческих и общественных организациях.

6 сентября она направила письмо с просьбой рассмотреть такую инициативу министру труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает «Парламентская газета».

Люди, работающие на общественных началах в органах местного самоуправления, прежде всего в Советах муниципальных образований, столкнулись с отказом в индексации пенсий, отметила Костенко.

«На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях, большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе. Среди таких работников немало пенсионеров-волонтёров. Притом что эти люди не просто безвозмездно выполняют важную роль в организации жизни граждан в органах местного управления, но и несут серьёзную государственную ответственность перед страной и её жителями, их пенсионные права сегодня нарушаются», — написала она министру.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.