В Оренбургской области подтвердили 427 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 427 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 228 491. Вылечились 220 245 человек, в том числе 362 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе выявили 313 случаев коронавируса за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы пять жителей, выписаны 45.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.