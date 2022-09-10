В Пермском крае подтвердили 1544 случая коронавируса за сутки

В Пермском крае подтвердили 1544 случая коронавирусной инфекции за последние сутки. Госпитализирован 81 житель.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 402 021 человек.

Тем временем вакцинация от COVID-19 в Татарстане продолжается в плановом режиме, передаёт «Реальное время» со ссылкой на вице-премьера, начальника оперштаба Лейлу Фазлееву.

По её словам, в будни прививаются до 8 тыс. человек, в выходные — до 5,5 тыс.

Из данных республиканского Минздрава следует, что в регионе вакцинировались 2,7 млн жителей, оба компонента вакцины получили 2,53 млн.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.