В Пермском крае подтвердили 1544 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболел 402 021 человек.
Тем временем вакцинация от COVID-19 в Татарстане продолжается в плановом режиме, передаёт «Реальное время» со ссылкой на вице-премьера, начальника оперштаба Лейлу Фазлееву.
По её словам, в будни прививаются до 8 тыс. человек, в выходные — до 5,5 тыс.
Из данных республиканского Минздрава следует, что в регионе вакцинировались 2,7 млн жителей, оба компонента вакцины получили 2,53 млн.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.