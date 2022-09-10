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В Ставропольском крае выявили 1134 случая коронавируса за сутки

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В Ставропольском крае выявили 1134 случая коронавируса за последние сутки.
В Ставропольском крае выявили 1134 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Госпитализированы 42 жителя, выздоровели 816.

«Для защиты от инфекции важно помнить о правилах эпидпрофилактики и вакцинации», — отметил Владимиров.

С начала пандемии в регионе заболели 220 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 53 486 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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