В Ставропольском крае выявили 1134 случая коронавируса за сутки

В Ставропольском крае выявили 1134 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Госпитализированы 42 жителя, выздоровели 816.

«Для защиты от инфекции важно помнить о правилах эпидпрофилактики и вакцинации», — отметил Владимиров.

С начала пандемии в регионе заболели 220 тыс. человек.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 53 486 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.