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В Петербурге открыли 30 мобильных пунктов вакцинации против гриппа

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В Санкт-Петербурге открыли 30 мобильных пунктов вакцинации против гриппа.
В Петербурге открыли 30 мобильных пунктов вакцинации против гриппа
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Передвижные прививочные пункты заработали рядом с 21 станцией метро, у вокзалов в Пушкине и Колпине, около ТЦ «Сити Молл» в Приморском районе, у Дома бытовых услуг в Кронштадте, в посёлке Славянка и на четырёх площадках в Красносельском районе.

Также можно сделать прививку в стационарных пунктах в районных поликлиниках.

«Обычный грипп может быть не менее опасным. Очень важно защитить себя. В Петербурге сделано всё необходимое, чтобы жители могли привиться», — цитирует «Петербургский дневник» губернатора Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что прививку от гриппа в Московской области сделали 249 тыс. жителей, в том числе 49 тыс. детей.

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