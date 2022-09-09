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Прививку от гриппа в Подмосковье сделали 249 тысяч жителей

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Прививку от гриппа в Московской области сделали 249 тыс. жителей, в том числе 49 тыс. детей.
Прививку от гриппа в Подмосковье сделали 249 тысяч жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Вакцинация проходит в медучреждениях, а также в мобильных комплексах и на территории торговых центров.

Тем временем главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарёв рассказал, что заболеваемость ОРВИ в регионе растёт, но гриппа пока нет.

«Циркулируют риновирус, аденовирус, парагрипп и коронавирус», — цитирует эксперта kp.ru.

В регионе также работают пункты вакцинации.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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