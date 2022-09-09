Прививку от гриппа в Подмосковье сделали 249 тысяч жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Вакцинация проходит в медучреждениях, а также в мобильных комплексах и на территории торговых центров.
Тем временем главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарёв рассказал, что заболеваемость ОРВИ в регионе растёт, но гриппа пока нет.
«Циркулируют риновирус, аденовирус, парагрипп и коронавирус», — цитирует эксперта kp.ru.
В регионе также работают пункты вакцинации.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.