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В Тюменской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

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В Тюменской области от COVID-19 вакцинировались 1 320 096 жителей, завершили иммунизацию 1 142 786. Ревакцинировались почти 350 тыс. человек.
В Тюменской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В регионе продолжается и вакцинация против гриппа. На данный момент привиты 96 166 жителей.

«Мы должны вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, чтобы в совокупности иметь хорошую иммунную защиту», — заявила директор Департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, передаёт «Вслух.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

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