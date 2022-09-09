В Тюменской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.
В регионе продолжается и вакцинация против гриппа. На данный момент привиты 96 166 жителей.
«Мы должны вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, чтобы в совокупности иметь хорошую иммунную защиту», — заявила директор Департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, передаёт «Вслух.ру».
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.