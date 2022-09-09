В Тюменской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Тюменской области от COVID-19 вакцинировались 1 320 096 жителей, завершили иммунизацию 1 142 786. Ревакцинировались почти 350 тыс. человек.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В регионе продолжается и вакцинация против гриппа. На данный момент привиты 96 166 жителей.

«Мы должны вакцинироваться и от COVID-19, и от гриппа, чтобы в совокупности иметь хорошую иммунную защиту», — заявила директор Департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, передаёт «Вслух.ру».

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.