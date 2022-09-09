МИД России назвал аморальным бездействие ЮНЕСКО на фоне убийства Дарьи Дугиной

Россия учтёт аморальное бездействие ЮНЕСКО, руководство которого так и не отреагировало на жестокое убийство русской журналистки Дарьи Дугиной.

Об этом заявил российский МИД.

Ведомство неоднократно и публично призывало руководство Секретариата ЮНЕСКО осудить убийство девушки, которая погибла 20 августа в результате совершённого диверсантами киевского режима теракта, говорится в заявлении.

«За прошедшее с момента трагедии время этого так и не произошло», — говорится в заявлении.

Там напомнили, что гендиректор ЮНЕСКО в соответствии с мандатом обязан «осуждать убийства и любое физическое насилие, направленное против журналистов, как преступление против общества».

При этом глава ЮНЕСКО Одри Азуле должным образом отреагировала на ряд других насильственных смертей представителей зарубежных СМИ, произошедших уже после 20 августа.

«Попытки сослаться на какие-либо технические причины, якобы ставшие препятствием для добросовестного исполнения генеральным директором своего мандата, не принимаются. Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении Секретариата организации», — заявило министерство.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.