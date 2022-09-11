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Нарколог Шевченко назвала признаки алкогольной зависимости

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RT
Психиатр, нарколог Ольга Шевченко рассказала в беседе с RT о признаках алкогольной зависимости.
Нарколог Шевченко назвала признаки алкогольной зависимости
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего для составления картины болезни мы смотрим на анамнез, однако бывает так, что ещё до расспросов пациента врач понимает причину обращения по хабитусу, т. е. по внешним признакам. Беглый внешний осмотр может значительно расширить клиническую картину. Так, несомненными признаками алкогольной зависимости будут тремор, «развинченные» движения, отёкшее лицо, покраснение дермы. Если наблюдаются такие проявления, то можно смело говорить о наличии алкогольной зависимости по крайней мере II стадии», — сказала врач.

Она уточнила, что в некоторых случаях составляется мнение преимущественно по опросу. В него входят пункты касательно алкогольных привычек: при каких обстоятельствах, как часто, в какой дозе пациент употребляет алкоголь; есть ли похмелье, как он с ним борется; пытается ли ограничить себя, бывают ли срывы, выпадают ли из памяти отдельные эпизоды опьянения.

«Нас интересуют не только сами ответы, но и поведение пациента во время беседы. Для людей, имеющих проблемы с алкоголем, такой разговор эмоционально окрашен, и это заметно», — добавила Шевченко.

Таким образом, отметила она, чтобы поставить диагноз и назначить подходящее лечение, необходимо учесть совокупность факторов: лабораторные анализы, осмотр, опрос, наличие или отсутствие рвотного рефлекса, социальное поведение (например, нужно учесть правонарушения, совершённые под воздействием алкоголя), а после этого осуществлять наблюдение за динамикой пациента и корректировать лечение по мере необходимости.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким подготовила законопроект (есть в распоряжении RT), в котором представлен ряд мер, направленных на указание информации о вреде алкоголя и противопоказанности для определённых категорий граждан алкогольной продукции.

По словам одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предлагается дополнить информацию о вреде данной продукции сообщением «Алкоголь вам враг!».

Подробнее — в материале RT.

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