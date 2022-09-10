Опрос показал, что россияне связывают самореализацию с созданием семьи

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob попытались узнать, какой смысл мужчины и женщины из России вкладывают в понятие «реализоваться в жизни». Согласно результатам проведённого исследования выяснилось, что чаще всего жители страны связывают самореализацию с созданием семьи и наличием любимого дела. Подробнее с результатами опроса ознакомился RT.

«Реализоваться в жизни — значит прежде всего создать семью и вырастить детей: если речь идёт о мужчине, то в этом убеждены 39% россиян, если о женщине — то 41%», — уточняется в исследовании.

Также, судя по данным специалистов, для россиян в этом вопросе важно наличие любимого дела: такой позиции придерживаются 40% женщин и31 % опрошенных мужчин. При этом высокий доход как показатель реализации человека в жизни в отношении мужчин отмечали 20% респондентов, а в отношении женщин — лишь 13%.

Вместе с тем некоторые россияне придерживаются мнения, что самореализация — это в первую очередь уверенность в себе: 15% респондентов говорят так о мужчинах, 19% — о женщинах.

Реализоваться в жизни — значит найти свою любовь и достичь личного счастья, это ещё одно популярное мнение среди опрошенных. Как показало исследование, в отношении женщин такой позиции придерживаются 25% россиян, в отношении мужчин — 14%.

«Чем старше респонденты, тем чаще и в отношении мужчин, и в отношении женщин они говорят о том, что понятие самореализации включает создание семьи, любовь и заботу о здоровье. Россияне до 34 лет чаще считают, что реализовались те мужчины и женщины, что построили карьеру, достигли своих целей в жизни и высокого уровня дохода», — уточняется в исследовании.

В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех округов России.

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