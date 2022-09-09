Диетолог Калинчев напомнил, что лук не защищает от ОРВИ и гриппа

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что фитонциды репчатого лука не могут убить вирусы гриппа и ОРВИ.

Репчатый лук — это источник фитонцидов, биологически активных веществ, способных подавлять рост и размножение патогенной для растений флоры, объяснил специалист в разговоре с URA.RU.

«Обратите внимание: для растений, не для человека. Для человека их значение сильно переоценено, никакого медицинского применения они не имеют. Вирус гриппа или ОРВИ фитонциды лука убить не могут. Не стоит на это рассчитывать», — уточнил Калинчев.

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