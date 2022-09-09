Иммунолог Ярцева предупредила, что листва осенью может спровоцировать аллергию

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что сложноцветные травы, перегнивающая листва и начало отопительного сезона могут спровоцировать аллергию в осенний сезон.

«Если это жаркая и сухая осень, то ещё долго могут продолжать цвести сложноцветные травы. Например, полынь», — отметила врач в разговоре с «Москвой 24».

При обильных дождях, из-за которых повышается влажность, начинает проявлять себя грибковая аллергия, поскольку некоторые виды грибков находятся в сырой земле и перегнивающих листьях, предупредила специалист.

Также, по её словам, из-за холодной погоды люди больше времени начинают проводить дома. В ходе отопительного сезона ярче выражается круглогодичная аллергия на домашнюю пыль, заключила Ярцева.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU посоветовала обследоваться в случае обмороков во взрослом возрасте.