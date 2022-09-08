В Ставропольском крае большинство заболевших COVID-19 лечатся амбулаторно

В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Если провести аналитику, 91% заболевших — пациенты, которые лечатся амбулаторно, то есть те, кто получает лечение в домашних условиях. Ещё 8,5% — пациенты, которые находятся в стационаре», — заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения региона Наталия Звягинцева.

По её словам, средненедельное число заболевших — около 730.

В настоящее время в стационаре лечатся 734 взрослых и 111 детей, передаёт newstracker.ru.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.