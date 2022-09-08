В Удмуртии выявили 880 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В поликлиниках наблюдаются 5010 пациентов, в ковид-центрах — 259 пациентов в состоянии средней тяжести, 24 — в тяжёлом.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3249 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 3,6 тыс. человек, госпитализирован 191.
Ранее сообщалось, что в Кировской области подтвердили 158 случаев коронавируса за последние сутки.