В Кировской области подтвердили 158 случаев коронавируса за сутки

В Кировской области подтвердили 158 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 155 889. Вылечились 150 649 человек.

Также стало известно, что в Московской области начали работу мобильные комплексы вакцинации от гриппа, передаёт телеканал «360». Они расположены рядом с вокзалами, торговыми центрами и платформами электричек.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова, вакцинировались уже более 140 тыс. человек, в том числе 16 тыс. детей.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.