В Санкт-Петербурге выявлен новый случай оспы обезьян

Новый случай оспы обезьян выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина, у которого диагностировано заболевание, госпитализирован.

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян», — говорится в сообщении.

Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы, он госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что угрозы для жизни пациента нет.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты ФМБА создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований.

31 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания человека оспой обезьян в мире превысило 50 тыс.

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.