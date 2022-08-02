Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на городской Комитет по здравоохранению.
12 июля сообщалось, что в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание было выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.
Позже заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошёл инкубационный период.