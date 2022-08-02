военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге

Короткая ссылка
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Санкт-Петербурге.
Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на городской Комитет по здравоохранению.

12 июля сообщалось, что в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание было выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

Позже заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что у россиянина, заболевшего оспой обезьян, прошёл инкубационный период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить