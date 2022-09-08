военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин 20 сентября примет верительные грамоты новых послов

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 20 сентября в Кремле примет верительные грамоты новых послов. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Путин 20 сентября примет верительные грамоты новых послов
  • РИА Новости

«20 сентября в Кремле состоится церемония вручения верительных грамот иностранными послами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ушакова, в мероприятии запланировано участие 22 послов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Как подчёркивал Путин, многополярность в мире неизбежна.

Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить