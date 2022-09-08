Путин 20 сентября примет верительные грамоты новых послов
- РИА Новости
«20 сентября в Кремле состоится церемония вручения верительных грамот иностранными послами», — цитирует его РИА Новости.
По словам Ушакова, в мероприятии запланировано участие 22 послов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.
Как подчёркивал Путин, многополярность в мире неизбежна.
Он сказал, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.