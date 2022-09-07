военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Пермском крае подтвердили 1100 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае подтвердили 1100 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 108 человек.
В Пермском крае подтвердили 1100 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © VioletaStoimenova

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 397 814.

Тем временем в Тульской области в настоящее время коронавирусом болеют около 500 детей. Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков на брифинге, передаёт Тульская служба новостей.

«Мы видим трансформацию коронавирусной инфекции. Если вначале дети почти не болели COVID-19, то сейчас болеет порядка 500 детей, поэтому, пока не настал пик заболеваемости, рекомендуем прививаться», — сказал Марков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить