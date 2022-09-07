В Пермском крае подтвердили 1100 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 1100 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 108 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 397 814.

Тем временем в Тульской области в настоящее время коронавирусом болеют около 500 детей. Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков на брифинге, передаёт Тульская служба новостей.

«Мы видим трансформацию коронавирусной инфекции. Если вначале дети почти не болели COVID-19, то сейчас болеет порядка 500 детей, поэтому, пока не настал пик заболеваемости, рекомендуем прививаться», — сказал Марков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.