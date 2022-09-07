В Кировской области за госпитализировали 95 заболевших COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за минувшие 24 часа 69 жителей региона.
Также стало известно, что два медучреждения в Санкт-Петербурге свернули койки для пациентов с COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению. Это госпиталь для ветеранов войн и клиническая больница святителя Луки.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.