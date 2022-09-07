В Кировской области за госпитализировали 95 заболевших COVID-19 за сутки

В Кировской области за сутки госпитализировали 95 заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за минувшие 24 часа 69 жителей региона.

Также стало известно, что два медучреждения в Санкт-Петербурге свернули койки для пациентов с COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению. Это госпиталь для ветеранов войн и клиническая больница святителя Луки.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.