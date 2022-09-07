Диетолог Лазуренко заявила, что сладости по вечерам мешают вырабатывать гормоны для качественного сна
- Gettyimages.ru
- © Jupiterimages
«В течение суток — утром, днём, вечером и ночью — вырабатываются определённые гормоны, которые могут нам помочь выработать, например, энергию или получить положительные эмоции. Это напрямую зависит от того, что мы едим. Есть продукты, употребление которых нежелательно в определённое время. Например, вечером не стоит есть сладости, десерты, мучные продукты, потому что в этот период времени организм уже начинает готовиться ко сну», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, дополнительный источник дешёвой энергии будет только сбивать организм с ритма выработки мелатонина.
Как отметила Лазуренко, безопаснее есть сладкое в утреннее время.
«Можно использовать либо хлебобулочную продукцию, либо какие-то варианты десертов. Скорее всего, организм это просто потратит. И не создастся ситуация, когда этот источник энергии из простых углеводов будет отложен про запас в жировую ткань», — пояснила она.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.