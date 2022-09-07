Хирург Хациев заявил о влиянии хронической усталости на повышение аппетита

Бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев заявил о влиянии хронической усталости на повышение аппетита.

«Усталость зачастую влияет на то, какие продукты мы выбираем в своём рационе. При хроническом недостатке сил люди предпочитают питаться быстрыми углеводами: шоколадные батончики, сэндвичи, напитки, содержащие большое количество сахара. Такой рацион лишь кратковременно увеличивает количество сил, но при этом повышает вероятность развития лишнего веса», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По словам Хациева, измождённость организма существенно замедляет метаболические процессы. Совокупность неправильного питания и нарушения обмена веществ в будущем может привести к возникновению избыточного веса, в некоторых случаях — к ожирению.

Врач посоветовал придерживаться правильного режима труда и отдыха, здорового образа жизни.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.