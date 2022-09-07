Журналистка Mirror обратила внимание на настроение Путина во время учений «Восток-2022»

Реакция президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на доклад во время стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» показывает, что армия страны сохраняет полную боеготовность, продолжая спецоперацию на Украине. Об этом пишет журналистка The Mirror Ханна Левен.

«Путин, похоже, посылает сигнал о том, что российские военные способны вести дела как обычно», — пишет журналистка, отмечая, что президент «был в приподнятом настроении, наблюдая за военными учениями» с Китаем и Индией.

6 сентября Владимир Путин обсудил с Сергеем Шойгу доклад замглавы оборонного ведомства Юнус-Бека Евкурова начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову во время учений «Восток-2022».

Более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях.

Всего в учениях примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Манёвры запланированы на семи полигонах ВВО, а также в акваториях Охотского и Японского морей.