Путин обсудил с Шойгу доклад Евкурова во время учений «Восток-2022»

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу доклад замглавы оборонного ведомства Юнус-Бека Евкурова начальнику Генерального штаба Вооружённых сил России Валерию Герасимову во время учений «Восток-2022».

«Евкуров только сам видит, и всё, но докладывает начальнику Генерального штаба», — с улыбкой сказал российский лидер, чьи слова приводит телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях «Восток-2022».

Всего в учениях примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Манёвры запланированы на семи полигонах ВВО, а также в акваториях Охотского и Японского морей.