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Минобороны России: в учениях «Восток-2022» задействованы более 2 тысяч иностранных военных

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Более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях «Восток-2022».

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» в составе коалиционной группировки войск (сил) совместные действия в рамках учений выполняют свыше 2 тыс. военнослужащих воинских контингентов иностранных государств», — приводит сообщение РИА Новости.

В учениях участвуют военные Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России. 

Отмечается, что дополнительно на учения привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Сирии, Мьянмы, Лаоса и Никарагуа.

Ранее в Приморском крае стартовали стратегические учения «Восток-2022».

Всего в них будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Манёвры пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах ВВО, а также в акваториях Охотского и Японского морей.

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 5 сентября, прилетел во Владивосток. Как ожидается, он понаблюдает за военными учениями «Восток-2022» и примет участие в Восточном экономическом форуме.

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