Путин прилетел во Владивосток

Российский президент Владимир Путин в понедельник прилетел во Владивосток. Как ожидается, он понаблюдает за военными учениями «Восток-2022» и примет участие в Восточном экономическом форуме.

Об этом сообщает РИА Новости.

Наблюдение за активной фазой учений запланировано на вторник, 6 сентября. После этого Путин примет участие в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в России», а потом встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме видео-конференц-связи.

Также запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее в Приморском крае стартовали стратегические учения «Восток-2022».

Всего в них будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Манёвры пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах ВВО, а также в акваториях Охотского и Японского морей.