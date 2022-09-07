Депутат Лантратова прокомментировала предложение запретить пропаганду чайлдфри среди детей

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT оценила внесение законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей.

«В России идея отказа от рождения потомства (если не брать случаи проблем со здоровьем) — идея, кажущаяся противоестественной и кощунственной для большинства людей. Однако, нельзя забывать, что существует и заметный прогресс в пропаганде этого взгляда на жизнь: чайлдфри становится всё больше и больше. И стоит, как мне кажется, задать простой вопрос: «Кому это выгодно?» — отметила Лантратова.

По её мнению, тем, кто заинтересован «в распаде России, в максимальном препятствовании тому, чтобы наша страна заняла подобающее ей место на международной арене».

«Справедливости ради, стоит отметить, что подобная пропаганда ведётся не только в России — под удар попадают очень многие страны», — заключила депутат.

Ранее российские депутаты предложили запретить пропаганду чайлдфри среди детей.