Детский омбудсмен Татарстана Волынец назвала чайлдфри деструктивной идеологией

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT внесение законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей.

По её словам, это деструктивная идеология, которая «насаждается извне искусственно». На это, по мнению собеседницы RT, тратится много усилий и средств.

«К сожалению, наши дети поддаются этой идеологии. Это всё красиво и грамотно преподносится... Это ведёт не только к отказу от рождения детей, но и к разобщению граждан... Чайлдфри в принципе уничтожает институт семьи за ненадобностью. Мы должны сделать всё для того, чтобы на корню пресечь все эти попытки вмешательства в наши традиции, в нашу жизнь», — подчеркнула Волынец.

Ранее российские депутаты предложили запретить пропаганду чайлдфри среди детей.

Депутаты предложили внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей соответствующий образ жизни, к информации, запрещённой для распространения среди детей.