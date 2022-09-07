Юрист Уваров заявил об эффективности островков безопасности для водителей и пешеходов
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«Островки безопасности эффективны и для водителей, и для пешеходов, они обеспечивают видимость транспортных средств, поэтому парковаться на них, конечно, нельзя, что и хотят установить законодательно», — цитирует эксперта «Парламентская газета».
Соответствующий проект постановления подготовил Минтранс. Документ предусматривает внесение изменений в Правила дорожного движения.
Ранее автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов оценил вступившие в силу 1 сентября новые правила прохождения техосмотра.