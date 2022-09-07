Депутат Милонов: люди на освобождаемых территориях Украины не отделяют себя от России
- РИА Новости
«Я рад, что моё личное мнение и данные социологического исследования совпадают: Россия идёт правильным курсом, который можно охарактеризовать термином «народный», — заявил депутат.
Он подчеркнул, что люди на освобождаемых территориях не отделяют себя «ни этнически, ни религиозно, ни ценностно, ни культурно от России».
Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.
Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.