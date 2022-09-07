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Депутат Милонов: люди на освобождаемых территориях Украины не отделяют себя от России

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RT
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал в беседе с RT данные исследования крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ), согласно которым в Запорожской и Херсонской областях уровень пророссийских настроений демонстрирует устойчивый рост.
Депутат Милонов: люди на освобождаемых территориях Украины не отделяют себя от России
  • РИА Новости

«Я рад, что моё личное мнение и данные социологического исследования совпадают: Россия идёт правильным курсом, который можно охарактеризовать термином «народный», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что люди на освобождаемых территориях не отделяют себя «ни этнически, ни религиозно, ни ценностно, ни культурно от России».

Ранее сообщалось, что в Запорожской и Херсонской областях растёт уровень пророссийских настроений.

Кроме того, исследование ИНСОМАР показало, что жители этих областей видят будущее своих регионов в составе России.

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