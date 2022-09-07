Сенатор Ковитиди: людям на освобождённых территориях Украины нужны мир и стабильность

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT данные исследования компании ИНСОМАР, согласно результатам которого жители Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России.

«Людям нужны стабильность, мир, уверенность в завтрашнем дне. Пример Крыма в очередной раз подтвердил всем жителям Запорожья, Херсона, Николаева, Одесской области, Харькова, Днепропетровска, что возможна спокойная созидательная жизнь в России», — рассказала парламентарий.

По её словам, то, что происходило в предыдущие годы на Украине, «иначе как шабашем не назовёшь».

«Именно поэтому люди, зомбированные западными СМИ, не понимали, что с ними происходит. Сегодняшние результаты исследования подтвердили стремление людей к миру. Сегодня можно твёрдо сказать, что русская основа сознания жителей юга Украины даёт очень мощный импульс к переформатированию всей морально-психологической атмосферы на освобождаемых территориях. Люди на практике осознали необходимость изменения самого качества своей жизни», — заключила сенатор.

Ранее исследование ИНСОМАР показало, что жители Запорожской и Херсонской областей видят будущее своих регионов в составе России.