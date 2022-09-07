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Директор турфирмы не признал вину по делу о гибели людей на Ключевском вулкане

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Директор турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов отказался признавать вину по делу о гибели туристов на Ключевском вулкане на Камчатке.
Директор турфирмы не признал вину по делу о гибели людей на Ключевском вулкане
  • © 41.mchs.gov.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Степанову предъявлено обвинение. Вину в совершении преступления не признал», — сказал в ходе судебного заседания представитель СК России.

Ранее следователь СУ СК по Камчатскому краю попросил суд арестовать директора туристического агентства «Экстрим Тайм», чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке.

В сентябре во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке погибли девять человек. Выживших удалось эвакуировать вертолётом.

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