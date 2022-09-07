Следствие запросило арест для главы турфирмы, чьи клиенты погибли на Ключевском вулкане

Следователь СУСК по Камчатскому краю попросил суд арестовать директора туристического агентства «Экстрим тайм», чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассматривается ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Анна Менькова.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали тела девяти погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов.

В сентябре во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек. Выживших удалось эвакуировать вертолётом.