Следствие запросило арест для главы турфирмы, чьи клиенты погибли на Ключевском вулкане
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Рассматривается ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Анна Менькова.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали тела девяти погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов.
В сентябре во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек. Выживших удалось эвакуировать вертолётом.