Спасатели эвакуировали тела девяти погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов

Спасатели на Камчатке завершили эвакуацию тел девяти погибших на Ключевском вулкане туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в (посёлок. — RT) Ключи», — приводит сообщение РИА Новости.

Тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.

Спасатели сообщили, что выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолётом.

Гида группы госпитализировали с обморожением.