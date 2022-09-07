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Спасатели эвакуировали тела девяти погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов

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Спасатели на Камчатке завершили эвакуацию тел девяти погибших на Ключевском вулкане туристов.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в (посёлок. — RT) Ключи», — приводит сообщение РИА Новости.

Тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.

Спасатели сообщили, что выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолётом.

Гида группы госпитализировали с обморожением.

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