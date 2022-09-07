Спасатели эвакуировали тела девяти погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
«Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в (посёлок. — RT) Ключи», — приводит сообщение РИА Новости.
Тела погибших доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.
Спасатели сообщили, что выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолётом.
Гида группы госпитализировали с обморожением.