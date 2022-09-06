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Нутрициолог Ивашкевич посоветовала замораживать ягоды на зиму

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Нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич посоветовала замораживать ягоды на зиму.
Нутрициолог Ивашкевич посоветовала замораживать ягоды на зиму
  • Gettyimages.ru
  • © Neil Langan Uk

«Лучше всего ягоды замораживать. Был проведён ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили её на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, варенье полезно делать из малины. Как отметила Ивашкевич, малина с сахаром — хорошее жаропонижающее средство.

«И помним, что та же малина, приготовленная с сахаром, это в первую очередь десерт, а не лакомство, которое можно есть в неограниченном количестве», — уточнила она.

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