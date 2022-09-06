Нутрициолог Ивашкевич посоветовала замораживать ягоды на зиму

Нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич посоветовала замораживать ягоды на зиму.

«Лучше всего ягоды замораживать. Был проведён ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили её на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, варенье полезно делать из малины. Как отметила Ивашкевич, малина с сахаром — хорошее жаропонижающее средство.

«И помним, что та же малина, приготовленная с сахаром, это в первую очередь десерт, а не лакомство, которое можно есть в неограниченном количестве», — уточнила она.

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