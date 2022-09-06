В Иркутской области зарегистрировали 920 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 920 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 321 060 жителей. Вылечились 307 663 человека, в том числе 906 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Томской области выявили 423 случая COVID-19 за сутки, передаёт mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Вылечились 273 жителя.

Общее число заболевших в регионе достигло 141 001, выздоровевших — 135 134.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.