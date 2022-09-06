В Оренбургской области выявили 323 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 323 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 227 012 жителей. Вылечились 218 423 человека, в том числе 321 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 159 случаев COVID-19 за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 156 048, выздоровевших — 150 794.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.