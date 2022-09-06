В Татарстане зарегистрировали 552 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 552 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 160 234. Выздоровели 151 326 жителей, в том числе 103 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за неделю в Карелии коронавирусом заболели 2167 человек, передаёт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. С начала пандемии в регионе выявили более 145 тыс. случаев COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков напомнил о мерах профилактики COVID-19.