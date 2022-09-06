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Мероприятия в честь Дня города будут проходить по всей Москве

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Мероприятия в честь Дня города будут проходить с 9 по 11 сентября по всей Москве.
Мероприятия в честь Дня города будут проходить по всей Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Есть традиционные площадки, которые находятся в центре города. Также у нас большое количество площадок в округах, на которых развернутся праздничные гуляния. Хотелось бы особенно отметить, что в эти сентябрьские дни будет большая программа на ВДНХ», — заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, на окружных фестивальных площадках пройдут мастер-классы, гастрономические шоу, концерты.

На Тверской улице запланирована большая праздничная программа «Москва в движении», а на Площади Революции можно будет принять участие в разработке дизайна вагона метро и в создании головных уборов, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Москву украсят более 4300 флагов и декоративных конструкций в честь Дня города.

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