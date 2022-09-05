Москву украсят более 4300 флагов и декоративных конструкций в честь Дня города

Москву украсят более 4300 флагов, плакатов и декоративных конструкций в честь Дня города, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Бирюков, тематические украшения разместят на мостах, основных магистралях, площадях около вокзалов, въездах в город и общественных пространствах.

«Ключевым элементом концепции стали слово «Москва» и цифра «875» — именно столько лет исполняется в этом году российской столице», — сказал заместитель мэра.

Он добавил, что в пешеходных зонах административных округов появятся арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели.

«Архитектурно-художественная подсветка зданий 10 и 11 сентября будет работать в праздничном режиме, на цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвящённые юбилею столицы», — добавил Бирюков.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мероприятия в честь Дня города пройдут на всех площадках Москвы.