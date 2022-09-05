Москву украсят более 4300 флагов и декоративных конструкций в честь Дня города
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Бирюков, тематические украшения разместят на мостах, основных магистралях, площадях около вокзалов, въездах в город и общественных пространствах.
«Ключевым элементом концепции стали слово «Москва» и цифра «875» — именно столько лет исполняется в этом году российской столице», — сказал заместитель мэра.
Он добавил, что в пешеходных зонах административных округов появятся арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и уличные качели.
«Архитектурно-художественная подсветка зданий 10 и 11 сентября будет работать в праздничном режиме, на цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвящённые юбилею столицы», — добавил Бирюков.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что мероприятия в честь Дня города пройдут на всех площадках Москвы.