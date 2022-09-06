Невролог Хорошев развеял миф о том, что головные боли учащаются при смене сезонов
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В России смена сезонов происходит более резко, чем во многих других регионах планеты, однако эти изменения не настолько драматические, чтобы нарушить питание тканей, объяснил специалист в разговоре с радио Sputnik.
«Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться... Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления. Для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому», — заявил Хорошев.
Причиной болей может являться рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга, резюмировал невролог.
Ранее профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, в разговоре с URA.RU рассказал о действенных способах облегчить боль во время приступа мигрени.