военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Невролог Хорошев развеял миф о том, что головные боли учащаются при смене сезонов

Короткая ссылка
Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, может ли смена сезонов стать причиной частых головных болей.
Невролог Хорошев развеял миф о том, что головные боли учащаются при смене сезонов
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В России смена сезонов происходит более резко, чем во многих других регионах планеты, однако эти изменения не настолько драматические, чтобы нарушить питание тканей, объяснил специалист в разговоре с радио Sputnik.

«Смена сезонов не может влиять на головные боли. Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться... Если говорить о давлении, то у нашего организма есть могучие ресурсы для компенсации изменений атмосферного давления. Для организма не составляет проблемы адаптироваться к резким переходам от одного давления к другому», — заявил Хорошев.

Причиной болей может являться рост вирусных заболеваний, интоксикация организма, что сказывается на комфорте головного мозга, резюмировал невролог.

Ранее профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, в разговоре с URA.RU рассказал о действенных способах облегчить боль во время приступа мигрени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить