Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения «Восток-2022»
- РИА Новости
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Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас уже президент прибыл на полигон Сергеевский, где финальная часть учений «Восток-2022», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях «Восток-2022».
Также сообщалось, что экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-2022».