Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения «Восток-2022»

Российский президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходит финальная часть учений «Восток-2022».

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас уже президент прибыл на полигон Сергеевский, где финальная часть учений «Восток-2022», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях «Восток-2022».

Также сообщалось, что экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-2022».