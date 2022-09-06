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Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения «Восток-2022»

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Российский президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходит финальная часть учений «Восток-2022».
Путин прибыл на полигон Сергеевский на учения «Восток-2022»
  • РИА Новости
  • © Евгений Паулин

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас уже президент прибыл на полигон Сергеевский, где финальная часть учений «Восток-2022», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. иностранных военнослужащих вошли в коалиционную группировку войск, задействованную на стратегических учениях «Восток-2022».

Также сообщалось, что экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-2022».

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