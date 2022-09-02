Экипажи противолодочных самолётов Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-2022»

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-22».

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» отработали задачи по постановке минных заграждений в акватории Японского моря», — заявили в ведомстве.

Лётчики также провели подводную разведку с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.