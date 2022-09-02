военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экипажи противолодочных самолётов Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-2022»

Короткая ссылка
Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-22».
Экипажи противолодочных самолётов Тихоокеанского флота приняли участие в учениях «Восток-2022»
  • © mil.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» отработали задачи по постановке минных заграждений в акватории Японского моря», — заявили в ведомстве.

Лётчики также провели подводную разведку с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить